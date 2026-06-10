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10 июня 2026 в 03:38

Россия и Белоруссия готовят меры поддержки товаров Союзного государства

Фото: kremlin.ru
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Россия и Белоруссия планируют до конца 2026 года подготовить комплекс мер поддержки товаров Союзного государства, заявил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Эти меры должны стимулировать предприятия двух стран к более активным интеграционным процессам в промышленности.

Чекушов отметил, что получение знака «товар Союзного государства» должно быть не только престижным для производителей. Такой статус должен способствовать развитию бизнеса и давать предприятиям дополнительные возможности.

Я ожидаю, что до конца года эту подготовительную работу мы проведем, подготовим комплекс мер и будем работать уже с предприятиями, для того чтобы они могли подавать документы, получать такой знак и пользоваться соответствующими привилегиями, — заявил Чекушов.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в использовании российского опыта по внедрению высоких технологий в судопроизводство. Глава государства подчеркнул, что его больше всего не устраивает бумажная волокита в судах.

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Белоруссия
Роман Чекушов
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