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09 июня 2026 в 12:26

Лукашенко попросил Россию взять Белоруссию в цифровой «прицеп»

Лукашенко: Белоруссия хочет перенять опыт России по технологиям в судах

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Белоруссия заинтересована в использовании российского опыта по внедрению высоких технологий в судопроизводство, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Глава государства подчеркнул, что его больше всего не устраивает бумажная волокита в судах, передает БелТА.

Я больше всего не терплю в судах вот эту бумажную волокиту, которую от вас всегда требовали. <...> Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали, — сказал Лукашенко.

Президент также сообщил, что белорусские и российские ведомства поддерживают очень хорошие рабочие контакты. Он рассчитывает на поддержку со стороны российских коллег там, где это будет необходимо.

Лидер Белоруссии заверил, что его страна всегда готова оказывать ответную помощь. Он подчеркнул, что Минск будет теснейшим образом сотрудничать с Москвой по всем вопросам, которые российская сторона поставит перед судейским корпусом республики.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой. Темой беседы стало развитие союзнических отношений Москвы и Минска.

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