13 марта 2026 в 17:30

Две женщины пострадали при ударе дрона по соцобъекту в Белгородской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по социальному объекту, в здании повреждены фасад, входная группа и окна, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Две женщины получили баротравмы.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон ВСУ нанес удар по социальному объекту. Двух женщин бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У них диагностированы баротравмы. После оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате пострадали два мирных жителя. Удары были нанесены по коммерческому объекту и зданию музея.

До этого в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что объект никогда и ни при каких обстоятельствах не использовался в военных целях.

атаки ВСУ
пострадавшие
БПЛА
беспилотники
дроны
Вячеслав Гладков
Белгородская область
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Коммуникационное агентство IVS Group перешло на платформу «Турбо Облако»
«Подлые удары нацистов»: двое курян пострадали при атаке ВСУ на Рыльск
Дальше
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

