Две женщины пострадали при ударе дрона по соцобъекту в Белгородской области

Две женщины пострадали при ударе дрона по соцобъекту в Белгородской области

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по социальному объекту, в здании повреждены фасад, входная группа и окна, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Две женщины получили баротравмы.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон ВСУ нанес удар по социальному объекту. Двух женщин бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У них диагностированы баротравмы. После оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате пострадали два мирных жителя. Удары были нанесены по коммерческому объекту и зданию музея.

До этого в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что объект никогда и ни при каких обстоятельствах не использовался в военных целях.