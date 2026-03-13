Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:49

Жители Белгородской области пострадали в результате новой атаки ВСУ

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате пострадали два мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Удары были нанесены по коммерческому объекту и зданию музея.

Два муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, — написал Гладков.

В Яковлевском округе беспилотник атаковал коммерческий объект в районе села Бутово. Пострадали супруги: женщину с множественными осколочными ранениями лица и кисти, а также баротравмой бригада скорой увезла в областную клиническую больницу. Ее супруг госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор. В здании повреждены остекление и фасад, также осколками посечен припаркованный автомобиль.

В городе Грайворон вражеский дрон нанес удар по историко-краеведческому музею. В результате атаки повреждены остекление, стены и внутренняя отделка учреждения, добавил Гладков.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

