13 марта 2026 в 15:01

Мерц обиделся на США из-за ослабления санкций против России

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил США за ослабление антироссийских санкций, назвав это неправильным сигналом, сообщает Reuters. По его словам, решение американской стороны вызвало недовольство среди членов «Большой семерки».

Мерц рассказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом шесть участников G7 выразили единое мнение о том, что такой шаг является ошибочным. Канцлер усомнился, что данное решение связано исключительно с желанием снизить цены на нефть, предположив наличие скрытых мотивов.

Сегодня утром мы узнали, что американское правительство, очевидно, решило иначе. Мы считаем это неправильным. Сейчас проблема в цене, а не объемах, и поэтому я хотел бы знать, какие еще мотивы побудили американское правительство принять это решение, — сказал Мерц.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал созданное с помощью ИИ фото президента РФ Владимира Путина, выгуливающего Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Фридрих Мерц
Германия
США
Россия
нефть
санкции
