Германия забила тревогу из-за бешеного роста бездомных детей

Количество бездомных детей в Германии выросло до рекордного уровня, сообщает heinische Post (RP) со ссылкой на заявление министерства строительства. Журналисты отметили, что изменение статистики связано с учетом украинских беженцев и «улучшением системы сбора данных».

По состоянию на 31 января 2025 года по всей Германии более 137 тыс. лиц младше 18 лет считались бездомными. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано почти 129 тыс. несовершеннолетних без жилья, а в два предыдущих года их было значительно меньше, — уточнили в издании.

Также в стране зафиксировали рекордный рост бездомных в возрасте от 18 до 25 лет. В 2025 году их число превысило 55,5 тыс. человек, а в 2024-м — более 47 тыс. лиц.

Ранее глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии Ханс-Экхард Зоммер предложил повысить финансовые вознаграждения для иностранцев, которые добровольно покидают страну, в том числе для украинцев. По его словам, текущие выплаты в размере около €1 тыс. (более 91 тыс. рублей) не стимулируют мигрантов возвращаться на родину.