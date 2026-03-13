Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:17

В Росатоме высказались о ядерном оружии и Иране

Лихачев: никаких признаков создания ядерного оружия Ираном не было

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Юрий Кочетков/ Фотохост Конгресса молодых учёных
Специалисты Росатома не фиксировали признаков разработки Ираном ядерного оружия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Он также напомнил, что в России обладают компетенциями в тематике разработки ядерных вооружений, передает «Интерфакс».

Мы никогда не видели подтверждений разработки Ираном ядерного оружия. У нас не было этого подтверждения ни официально, ни, как говорится, ощущений, — заявил Лихачев.

Ранее глава Росатома заявил, что ситуация в районе АЭС «Бушер» сложная. При этом ударов по станции, стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано. Работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По его словам, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что напряженность в мире растет, в том числе в вопросе нераспространения ядерного оружия и проведения ядерных испытаний. Он отметил, что в зарубежных СМИ появляется недостоверная информация по этому вопросу, которая будоражит многие страны.

