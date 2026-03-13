Замаскированные под ворон БПЛА доставляли заключенным наркотики и телефоны В США две женщины доставляли запрещенные предметы в тюрьмы с помощью БПЛА

В американском штате Луизиана полиция задержала двух жительниц Техаса, подозреваемых в контрабанде запрещенных предметов в тюрьмы, сообщает портал Need To Know. Женщины использовали беспилотники для доставки в места лишения свободы наркотиков, табачных изделий и мобильных телефонов.

38-летняя Мелани Джин Уортингтон и 41-летняя Кэсси Мари Коул попались с поличным. Чтобы оставаться незамеченными для тюремной охраны, злоумышленницы тщательно маскировали свои летательные аппараты. Дроны были стилизованы под пластиковых ворон, благодаря чему в небе они выглядели как настоящие птицы и не вызывали подозрений.

