Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:35

Замаскированные под ворон БПЛА доставляли заключенным наркотики и телефоны

В США две женщины доставляли запрещенные предметы в тюрьмы с помощью БПЛА

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В американском штате Луизиана полиция задержала двух жительниц Техаса, подозреваемых в контрабанде запрещенных предметов в тюрьмы, сообщает портал Need To Know. Женщины использовали беспилотники для доставки в места лишения свободы наркотиков, табачных изделий и мобильных телефонов.

38-летняя Мелани Джин Уортингтон и 41-летняя Кэсси Мари Коул попались с поличным. Чтобы оставаться незамеченными для тюремной охраны, злоумышленницы тщательно маскировали свои летательные аппараты. Дроны были стилизованы под пластиковых ворон, благодаря чему в небе они выглядели как настоящие птицы и не вызывали подозрений.

Ранее полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину, которую подозревают в обстреле дома американской певицы Рианны. По информации источников, злоумышленница подъехала к особняку на машине и сделала около 10 выстрелов из винтовки типа AR-15. Она несколько раз попала в стену дома, где в тот момент находилась знаменитость.

США
тюрьмы
контрабанда
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как получить компенсацию за сорванные туры в ОАЭ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.