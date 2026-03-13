Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:47

Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов

Экономист Ордов: массового подорожания продуктов из-за новых ГОСТов не будет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Массового подорожания продуктов не произойдет из-за введения новых государственных стандартов, заявил Readovka.news директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Он призвал потребителей не переживать по поводу роста цен, напомнив, что соблюдение ГОСТа по-прежнему остается необязательным.

На полках в магазинах сохранятся бюджетные товары, которые произвели по техническим условиям, отметил Ордов. При этом, по его мнению, покупателям важно помнить, что продукты, изготовленные по ГОСТу из качественного сырья, объективно не могут стоить также дешево, как их имитация.

Экономист связал участившееся появление новых ГОСТов с намерением государства навести порядок на потребительском рынке. Дело в том, что из-за разнообразия добавок и усилителей вкуса людям становится все труднее отличить качественный продукт от пищевого суррогата.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран.

