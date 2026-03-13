13 марта 2026 в 17:01

Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях

Задорожная заявила подписчикам об усталости от необходимости поддерживать имидж

Анастасия Задорожная Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актриса и певица Анастасия Задорожная встревожила своих подписчиков серией видеороликов, которые фанаты восприняли как признаки глубокой депрессии. Поклонники считают, что тон публикаций звезды в Instagram (деятельность в РФ запрещена) стал меланхоличным.

После недавней перепалки в комментариях с хейтерами Анастасия подвергла резкой критике стремление транслировать в социальных сетях «идеальную картинку» жизни, которая зачастую не имеет ничего общего с реальностью.

Вам не надоело притворяться? Мне надоело. Делать вид, что мир идеальнее, чем он есть на самом деле. Что что-то в этой жизни можно решить за пять шагов. Что добиться идеального тела можно за пару недель. А красота измеряется количеством морщин, точнее — их отсутствием, — заявила Задорожная.

Многие комментаторы поддержали актрису, отметив, что подобная честность сегодня встречается крайне редко, однако нашлись и те, кто воспринял ее слова как свидетельство серьезного эмоционального выгорания. Сама Анастасия пока не комментировала реакцию публики на свой «депрессивный контент».

Ранее певица Анна Семенович сравнила себя с «куском мяса» после слитого видео с ее фигурой. Она опровергла достоверность ролика, назвав его фейком, происками недоброжелателей и результатом любительского фотошопа.

