«Чувствую себя куском мяса»: Семенович ответила на хейт своей фигуры Семенович сравнила себя с куском мяса после опубликованного видео с ее фигурой

Певица Анна Семенович сравнила себя с «куском мяса» после слитого видео с ее фигурой. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опровергла достоверность ролика, назвав его фейком, происками недоброжелателей и результатом любительского фотошопа.

Я чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу‑бизнесе и с юмором отношусь к этому, — подчеркнула знаменитость.

Она отметила, что хейтеры специально пририсовывают ей живот и расширяют фото в два раза. Однако это говорит лишь о большой популярности, добавила Семенович. Также исполнительница поблагодарила всех, кто заступился за нее в Сети.

