12 февраля 2026 в 18:18

«Чувствую себя куском мяса»: Семенович ответила на хейт своей фигуры

Семенович сравнила себя с куском мяса после опубликованного видео с ее фигурой

Анна Семенович Анна Семенович Фото: Дарья Осипова/Пресс-служба Анны Семенович
Певица Анна Семенович сравнила себя с «куском мяса» после слитого видео с ее фигурой. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опровергла достоверность ролика, назвав его фейком, происками недоброжелателей и результатом любительского фотошопа.

Я чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу‑бизнесе и с юмором отношусь к этому, — подчеркнула знаменитость.

Она отметила, что хейтеры специально пририсовывают ей живот и расширяют фото в два раза. Однако это говорит лишь о большой популярности, добавила Семенович. Также исполнительница поблагодарила всех, кто заступился за нее в Сети.

Ранее модель и девушка российского рэпера Тимати, Валентина Иванова, показала подписчикам пресс спустя полгода после родов. Она рассказала, что вместо тяжелых тренировок выбрала мягкий режим и теперь довольна результатом. По словам модели, после беременности важно заботиться о себе не только физически, но и ментально.

До этого актриса Елена Захарова показала в соцсетях, как танцует на мальдивском пляже в бикини. По словам 50-летней знаменитости, она всегда мечтала провести отпуск на островах. Свой образ она дополнила достаточно откровенным красным платьем.

