«Смогла осуществить мечту»: Елена Захарова станцевала на песке в бикини Елена Захарова устроила зажигательные танцы на Мальдивах в бикини

Актриса Елена Захарова показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как танцует на мальдивском пляже в бикини. По словам 50-летней актрисы, она всегда мечтала провести отпуск на островах.

Иногда, чтобы двигаться дальше, перезагрузка просто необходима. Я всегда мечтала здесь побывать и очень рада, что смогла осуществить свою мечту! Здесь правда фантастически красиво! — сообщила она.

Захарова исполнила танец под динамичную музыку на фоне закатного солнца. Свой образ она дополнила достаточно откровенным красным платьем.

