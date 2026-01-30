Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:21

«Смогла осуществить мечту»: Елена Захарова станцевала на песке в бикини

Елена Захарова устроила зажигательные танцы на Мальдивах в бикини

Елена Захарова
Актриса Елена Захарова показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как танцует на мальдивском пляже в бикини. По словам 50-летней актрисы, она всегда мечтала провести отпуск на островах.

Иногда, чтобы двигаться дальше, перезагрузка просто необходима. Я всегда мечтала здесь побывать и очень рада, что смогла осуществить свою мечту! Здесь правда фантастически красиво! — сообщила она.

Захарова исполнила танец под динамичную музыку на фоне закатного солнца. Свой образ она дополнила достаточно откровенным красным платьем.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в ярком алом купальнике. Сейчас она вместе с мужем проводит отпуск на Мальдивах. По некоторым данным, звездная чета выбрала пятизвездочный остров-курорт, где средняя стоимость проживания составляет более 200 тыс. рублей в сутки.

До этого модель и блогер Анастасия Толстая, которая вышла замуж за племянника певца Дмитрия Маликова, продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. На фото она позировала на белоснежном пляже в купальнике бежевого оттенка. Блогер дополнила образ стильной шляпой, узкими солнцезащитными очками и небрежным пучком.

