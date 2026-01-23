Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 14:36

Жена Маликова показала фигуру в бикини

Модель Анастасия Толстая снялась в бикини на пляже на Мальдивах

Анастасия Толстая Анастасия Толстая Фото: Социальные сети
Модель и блогер Анастасия Толстая, которая вышла замуж за племянника певца Дмитрия Маликова, продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. Снимки с отдыха с семьей на Мальдивах знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На фото Толстая позирует на белоснежном пляже в купальнике бежевого цвета. Звезда дополнила образ стильной шляпой, узкими солнцезащитными очками и небрежным пучком.

Известно, что бизнес-леди замужем за Дмитрием Маликовым-младшим — племянником певца Дмитрия Маликова, названным в честь артиста. У пары есть семилетняя дочь Мирослава, чье лицо супруги скрывают от публики.

Ранее бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина поздравила подписчиков с Крещением с отдыха на Мальдивах. Модель опубликовала видео, на котором она в золотистом бикини со змеиным принтом гуляет по пляжу. Подписчики упрекнули ее в «постоянных полуобнаженных» фото в соцсетях.

До этого модель Алена Краснова, бывшая жена музыканта Никиты Преснякова, показала фото в откровенном купальнике. Девушка снялась в бассейне на крыше небоскреба во время отдыха в Сингапуре.

Мальдивы
модели
отдых
Дмитрий Маликов
купальники
бикини
