Жена Маликова показала фигуру в бикини Модель Анастасия Толстая снялась в бикини на пляже на Мальдивах

Модель и блогер Анастасия Толстая, которая вышла замуж за племянника певца Дмитрия Маликова, продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. Снимки с отдыха с семьей на Мальдивах знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На фото Толстая позирует на белоснежном пляже в купальнике бежевого цвета. Звезда дополнила образ стильной шляпой, узкими солнцезащитными очками и небрежным пучком.

Известно, что бизнес-леди замужем за Дмитрием Маликовым-младшим — племянником певца Дмитрия Маликова, названным в честь артиста. У пары есть семилетняя дочь Мирослава, чье лицо супруги скрывают от публики.

