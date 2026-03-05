Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:18

Баку назвал ЧП в Нахичевани атакой Ирана и приступил к изучению обломков

Баку приступил к изучению технических параметров упавших в Нахичевани БПЛА

Сотрудник МЧС Азербайджана Сотрудник МЧС Азербайджана Фото: Социальные сети
Азербайджанские военные специалисты приступили к изучению технических характеристик беспилотников, взорвавшихся в районе аэропорта Нахичевани, сообщила пресс-служба Минобороны республики. Военное ведомство квалифицировало инцидент с дронами как атаку со стороны Ирана.

Технические параметры этих беспилотных аппаратов и детали этих атак уточняются, — сообщили в пресс-службе.

В Минобороны решительно осудили действия Тегерана, заявив, что вся полнота ответственности за инцидент ложится на Исламскую Республику. В Баку уже приступили к подготовке необходимых ответных мер. Целью станут защита территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечение безопасности гражданских лиц и объектов инфраструктуры, подчеркнули в ведомстве.

Ранее посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД республики. В ходе встречи иранскому дипломату был заявлен решительный протест. Демирчилу вызвали в МИД после падения иранских БПЛА в районе аэропорта в Нахичевани. По предварительным данным, один из дронов упал на территории авиагавани, второй — во дворе близлежащей школы.

Нахичевань
Азербайджан
Иран
атаки
удары
БПЛА
дроны
