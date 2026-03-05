Вражеские дроны-камикадзе атаковали приграничное село в России

Украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате удара поврежден гражданский автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

Киевский режим атаковал дронами — камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате атаки поврежден гражданский автомобиль, — написал он.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва.

Также сообщалось, что минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По информации МВД, еще шестеро правоохранителей травмированы.