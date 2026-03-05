Полиция задержала пьяного и матерящегося иностранца в аэропорту Бурятии

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ полиция задержала 39-летнего иностранца в состоянии алкогольного опьянения, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, дебошир матерился на бортпроводников и пассажиров.

Мужчину сняли с рейса Улан-Удэ — Новосибирск. Его доставили в дежурную часть и составили в отношении него протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в Омске пьяный пассажир избил женщину-кондуктора. Пострадавшую госпитализировали. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, его доставили в отдел полиции.

Ранее пьяный пассажир сорвал вылет рейса Сочи — Санкт-Петербург, устроив на борту конфликт из-за излишней ласковости к соседней супружеской паре. Самолет пришлось развернуть со взлетной полосы и задержать почти на два часа до прибытия полиции, которая выдворила дебошира.