06 декабря 2025 в 12:03

Пьяный дебошир на борту самолета искал «обнимашек» у супружеской пары

Пьяный пассажир сорвал вылет рейса Сочи — Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пьяный пассажир сорвал вылет рейса Сочи — Санкт-Петербург 5 декабря, устроив на борту конфликт из-за излишней ласковости к соседней супружеской паре, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Самолет пришлось развернуть со взлетной полосы и задержать почти на два часа до прибытия полиции, которая выдворила дебошира.

По словам очевидцев, мужчина в состоянии опьянения пытался трогать женщину, обниматься и даже целовать ее мужа. Экипаж пытался успокоить мужчину, но конфликт перерос в драку, после чего пилот принял решение вернуться к терминалу.

Пассажир, к которому приставал дебошир, в объяснении для полиции заявил, что претензий не имеет и его оппонент «сам ударился о переднее кресло». Вылет рейса, запланированный на 21:05, состоялся только около 22:50.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер в Японии был вынужден совершить экстренную посадку из-за скандала, который устроил мужчина, пытавшийся пересесть к своей спутнице. Рейс вылетел из аэропорта Нарита вечером 1 декабря. В течение двух часов полета пассажир настаивал на обмене местами. После безуспешных споров с экипажем командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Санкт-Петербург
Сочи
рейсы
дебоширы
