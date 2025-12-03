Разъяренный дебошир заставил пилотов самолета совершить экстренную посадку

Пассажирский лайнер в Японии был вынужден совершить экстренную посадку из-за скандала, который устроил мужчина, пытавшийся пересесть к своей спутнице, сообщает Daily Mail. Рейс вылетел из аэропорта Нарита вечером 1 декабря.

В течение двух часов полета пассажир настаивал на обмене местами, но получил отказ от законного владельца кресла. После безуспешных споров с экипажем командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Дальнейшая судьба нарушителя порядка пока неизвестна.

Ранее стало известно, что инцидент с Boeing 737 авиакомпании United Airlines в октябре произошел из-за столкновения с неисправным метеорологическим зондом. Аппарат пробил стекло кабины пилотов, осколки которого травмировали членов экипажа, после чего самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити.

Кроме того, самолет, следовавший из Махачкалы с 183 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной вынужденного приземления стал технический отказ одной из гидравлических систем воздушного судна.