Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 21:00

Разъяренный дебошир заставил пилотов самолета совершить экстренную посадку

В Японии самолет вынужденно приземлился из-за дебоша на борту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пассажирский лайнер в Японии был вынужден совершить экстренную посадку из-за скандала, который устроил мужчина, пытавшийся пересесть к своей спутнице, сообщает Daily Mail. Рейс вылетел из аэропорта Нарита вечером 1 декабря.

В течение двух часов полета пассажир настаивал на обмене местами, но получил отказ от законного владельца кресла. После безуспешных споров с экипажем командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Дальнейшая судьба нарушителя порядка пока неизвестна.

Ранее стало известно, что инцидент с Boeing 737 авиакомпании United Airlines в октябре произошел из-за столкновения с неисправным метеорологическим зондом. Аппарат пробил стекло кабины пилотов, осколки которого травмировали членов экипажа, после чего самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити.

Кроме того, самолет, следовавший из Махачкалы с 183 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной вынужденного приземления стал технический отказ одной из гидравлических систем воздушного судна.

Япония
самолеты
дебоширы
посадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений
Застолье обернулось для жителя Вольска комой
Что подарить девушке на Новый год: топ-80 идей для подарков
В Швейцарии отреагировали на допуск российских лыжников к этапу Кубка мира
В ЛНР оценили, сколько лет может уйти на разминирование региона
«В 23 вообще не рано»: дочь Славы о замужестве
Раскрыта трагичная судьба пропавшего рок-музыканта из Петербурга
Альянс принял неожиданное решение по Совету Россия — НАТО
«Такова демографическая ситуация»: Собянин раскрыл правду о дефиците кадров
Депутаты Верховной рады в три раза увеличили свои «служебные» выплаты
Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров
Индийская невеста побывала в комнате жениха и сразу же попросила развода
Экс-учительница информатики создала мошеннический сайт интим-услуг
«Баха будут проклинать»: Васильев о кознях МОК, допинге, биатлоне в РФ
Разъяренный дебошир заставил пилотов самолета совершить экстренную посадку
Фильм Пригожина, бездетность, смена фамилии: как живет Григорий Сиятвинда
Польские школьники избили украинцев после слова «сволочи» и попали на видео
«Можно все запретить»: Собянин поставил точку в вопросе об электросамокатах
Медведев поздравил работающих в зоне СВО юристов
Стало известно число наследников самой пожилой россиянки
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.