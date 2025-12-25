Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве

Долина будет требовать с Лурье плату за «коммуналку» Долина намерена взыскать с Лурье коммунальные платежи за 1,5 года

Народная артистка России Лариса Долина намерена взыскать с покупательницы своей квартиры Полины Лурье долг по коммунальным платежам за полтора года, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно информации источника, представители певицы планируют подать соответствующий иск, несмотря на то что Лурье с момента покупки квартиры в ней не проживала.

В сообщении канала также говорится, что защита потерпевшей выразила опасения, что заседание по делу о выселении могут сделать закрытым. Сторона Лурье готовится настаивать на его полной открытости.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил NEWS.ru, что Мосгорсуд может предоставить Долиной срок в один месяц для освобождения квартиры. По его словам, артистка могла бы достичь соглашения о двусторонней реституции, но не предприняла для этого никаких действий.

До этого адвокат Нина Еременко предположила, что суд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире. По ее мнению, судья, возможно, примет решение в пользу артистки, но с учетом всех указанных вышестоящей инстанцией ошибок и обстоятельств.