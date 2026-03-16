Ипотека при разводе: кто останется с квартирой, а кто — с долгом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Покупка жилья в кредит — серьезный шаг, а развод превращает его в настоящий юридический квест. Когда рушится семья, перед бывшими супругами встает непростой вопрос: что происходит с ипотекой при разводе и кто в итоге останется с квартирой. Разбираемся по порядку.

Что такое ипотека и зачем нужна семейная

Ипотека — это долгосрочный кредит на покупку недвижимости под залог самого жилья. Пока долг не погашен, квартира находится в залоге у банка. Семейная ипотека — особая государственная льготная программа для семей с детьми: ставка по ней не превышает 6% годовых, а действие программы продлено до 2030 года. Первоначальный взнос составляет 20%, максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей для Москвы и Петербурга, до 6 млн — для других регионов. Разница с обычной рыночной ипотекой ощутима: переплата в долгосрочной перспективе может быть в разы меньше.

Как ипотека оформляется на супругов

По умолчанию супруги выступают созаемщиками — даже если кредит и квартира оформлены только на одного из них. Это значит, что оба несут равную ответственность перед банком. Жилье, купленное в браке, считается совместно нажитым имуществом, а долг по нему — общим. Вносить платежи может один супруг, но юридически оба отвечают по кредиту.

Ипотека при разводе: кто останется с квартирой, а кто — с долгом Ипотека при разводе: кто останется с квартирой, а кто — с долгом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходит с ипотекой при разводе

По общему правилу и квартира, и долг делятся пополам — 50/50. Однако банк не меняет условия кредитного договора автоматически в момент расторжения брака. Именно здесь начинается самое сложное: раздел ипотечной квартиры при разводе всегда затрагивает интересы третьей стороны — банка-залогодержателя. Суд может присудить квартиру одному супругу с выплатой компенсации второму либо обязать продать жилье и разделить вырученные средства.

Как не остаться без квартиры, но с долгом

Здесь кроется главная ловушка. Вот основные сценарии и советы.

  • Переоформить ипотеку на одного. Один супруг берет на себя весь долг, второй получает денежную компенсацию за свою долю. Важно: банк вправе отказать, если у нового заемщика недостаточный доход.

  • Продать квартиру с согласия банка. Деньги идут на погашение долга, остаток делится между бывшими супругами. Минус — возможен налог 13% на доход.

  • Продолжить платить совместно. Бывшие супруги сохраняют долевую собственность и совместно гасят кредит. Вариант рабочий, но требует высокого уровня доверия.

  • Заключить брачный договор заранее. Самый надежный способ защитить себя — договориться о разделе имущества и долгов еще до или в период брака.

Если один из бывших супругов перестанет платить свою часть долга, банк вправе выставить квартиру на торги. Второй супруг при этом имеет первоочередное право выкупа — но воспользоваться им получается далеко не всегда.

Понимание того, что происходит с ипотекой при разводе, помогает вовремя принять взвешенное решение и не потерять ни жилье, ни деньги. Консультация юриста и прямой диалог с банком — обязательные шаги, которые стоит сделать как можно раньше.

Ранее мы рассказывали, как в своем доме создать ТСЖ, — узнайте плюсы и минусы перехода от УК к товариществу.

Виктория Семенова
В. Семенова
