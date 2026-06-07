Азиатская страна увеличила поставки нефти из России Поставки российской нефти в Индию в апреле выросли почти до 38%

Поставки российской нефти в Индию в апреле выросли почти до 38%, сообщило издание The Hindu. Этот показатель стал самым высоким за последние 11 месяцев.

Отмечается, что текущие объемы поставок сырья из РФ составляют 34,3% от всей импортируемой Индией за рубежом нефти. Журналисты указали, что благодаря экспорту российского топлива Нью-Дели компенсирует падение поставок с Ближнего Востока, которое произошло из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

В то же время Индия стала меньше импортировать энергоресурсы из Соединенных Штатов. Объемы поставленной в азиатскую страну американской нефти составили 3,8% от всего импорта углеводородов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Индия четко обозначила позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти вопреки слухам об отдельных отказах местных заказчиков принимать танкеры с нефтью из России. По его словам, соответствующие заявления делались неоднократно.

До этого японская нефтяная компания Idemitsu закупила партию российской нефти сорта Sakhalin Blend в рамках политики диверсификации поставок источников энергии. Поставка осуществлялась в соответствии с действующими исключениями из санкционного режима.