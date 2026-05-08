08 мая 2026 в 15:41

Зарубежная компания закупила российскую нефть с Сахалина

Японская компания Idemitsu закупила российскую нефть с Сахалина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Японская нефтяная компания Idemitsu закупила партию российской нефти сорта Sakhalin Blend в рамках политики диверсификации поставок, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации. Там отметили, что поставка осуществляется в соответствии с действующими исключениями из санкционного режима.

Мы приняли решение о закупке по запросу управления природных ресурсов и энергетики для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов. В настоящее время на нефть сорта Sakhalin Blend для Японии не распространяются санкции, и мы работаем над обеспечением стабильных поставок нефтепродуктов, используя наши запасы и диверсифицируя закупки нефти, и это является частью этих усилий, — заявили в Idemitsu Kosan.

В компании добавили, что работают в сотрудничестве с управлением природных ресурсов и энергетики. Корпорация соблюдает правила и законы каждой страны, в том числе Японии.

После февраля 2022 года Япония отказалась от импорта российской нефти, а позднее присоединилась к механизму «потолка цен», инициированному западными странами. Исключение было сделано для отдельных поставок с проекта «Сахалин-2», связанных с контрактами на импорт СПГ. Предыдущая закупка российской нефти японскими компаниями осуществлялась в июне 2025 года.

Ранее стало известно, что Россия в июне сможет увеличить нефтедобычу на 62 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем — до 9,762 млн. Согласно коммюнике Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в мае максимальный разрешенный уровень добычи для РФ составлял 9,699 млн баррелей в сутки.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

