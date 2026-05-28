Куда деть старый диван и холодильник: советы, как не нажить штраф

Ничто не вечно под луной — тем более старая мебель и бытовая техника. Диван служит лет десять — пятнадцать, холодильник — двадцать, а потом они просто занимают место: сначала в квартире, потом переезжают на дачу, потом и там превращаются в хлам. Советскую привычку тащить в целях экономии на огород все, что жалко выбросить, — посуду, одежду, старые шкафы, давно пора оставить в прошлом. Дача — это место для отдыха и радости, а не склад воспоминаний с запахом нафталина. Но вот вопрос: куда все это деть по-человечески и без лишних расходов?

Чаще всего, как по закону подлости, из строя выходит то, что занимает много места: диваны, кресла, шкафы и комоды, холодильники, стиральные машины, телевизоры, плиты. Именно эти крупногабаритные предметы и создают главную головную боль — их не засунешь в мусорный пакет и не бросишь в ведро. А просто оставить их у подъезда или на дачной обочине — уже незаконно.

Что говорит закон

С 1 сентября 2025 года в нашей стране действуют новые правила обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) — Постановление Правительства РФ № 293 от 7 марта 2025 года. По этим правилам крупногабаритный мусор — старая мебель и бытовая техника — прямо запрещен к выбрасыванию в обычные контейнеры. За нарушение грозит штраф: для физических лиц — от 1000 до 3000 рублей, для организаций верхняя планка штрафа упирается в четверть миллиона рублей.

Однако региональный оператор по закону обязан вывозить крупногабаритные отходы не реже одного раза в 10 суток. Если он отказывается, это нарушение с его стороны и вы вправе подать жалобу в региональное Министерство экологии или жилищную инспекцию. Регулирует всю эту сферу Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Как правильно утилизировать мебель и технику

Из квартиры или городского дома:

Оставьте заявку региональному оператору — крупногабаритные отходы должны вывозить бесплатно в рамках тарифа ТКО по месту жительства. В Москве работает городской сервис «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru: холодильник, стиральную машину, плиту, ванну и железную дверь заберут бесплатно; диван — примерно за 3100 руб., шкаф — приблизительно за 3900 руб. Обратитесь в частные компании по вывозу техники: во многих городах вывоз техники (холодильников, стиральных машин) бесплатен, так как оборудование идет на металлолом или разбор. Сдайте исправную технику в комиссионный магазин или на онлайн-площадках для размещения объявлений — это и экологично, и выгодно. Мебель в хорошем состоянии можно отдать бесплатно через доски объявлений - часто забирают в тот же день.

Из сада или с дачи:

Старая техника и мебель на даче — это ТКО, и за их вывоз отвечает региональный оператор по адресу вашего садового некоммерческого товарищества (СНТ) или населенного пункта. С 2024 года правила коммерческого учета ТКО для СНТ регулируются Постановлением Правительства РФ № 671 от 24 мая 2024 года — это значит, что вывоз крупногабарита должен быть включен в договор с оператором. Если оператор отказывается, зафиксируйте отказ письменно и обратитесь с жалобой в администрацию муниципалитета или Роспотребнадзор. Частные компании по вывозу мусора работают практически в каждом регионе: стоимость вывоза старой техники или древней мебели начинается от 300 рублей. Технику (холодильники, плиты, стиральные машины) часто забирают бесплатно — ищите объявления местных пунктов приема металла или специализированных служб.

Дайте старому хламу вторую жизнь

Если у вас золотые руки, не спешите утилизировать все подчистую. Старый холодильник на даче превращается в отличный уличный шкаф для инструментов, садовой химии или заготовок — он герметичен, не боится дождя и грызунов. Ящики от комода или тумбочки станут компактными грядками или клумбами для цветов: наполните их землей, просверлите дренажные отверстия — и оригинальная клумба готова. Главное — не захламлять дачу тем, что уже точно не оживить: вещи, которые нельзя починить или переосмыслить, лучше честно сдать в утиль, освободив пространство для того, что действительно радует.

