Председатель СНТ нарушает права: куда жаловаться и как победить

Войны в СНТ: что делать, если председатель завышает взносы

Свой участок в садовом товариществе — это шесть соток радости, свежих овощей и тишины. СНТ, садовое некоммерческое товарищество, — это добровольное объединение граждан для ведения садоводства на общей территории. Звучит мирно, однако порой внутри этого уютного мирка разворачиваются настоящие кровожадные игры престолов: председатель единолично решает, сколько платить, куда тратить и кого штрафовать. Хорошая новость: российское законодательство на вашей стороне и права садовода защищены вполне конкретными нормами.

Как устроено СНТ и кто за что отвечает

Деятельность СНТ регулирует Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества», принятый в 2017 году и вступивший в силу с 1 января 2019 года. Вот ключевые правила, которые важно знать каждому члену товарищества.

Высший орган управления — общее собрание членов СНТ. Именно оно утверждает устав, размер взносов, смету расходов и избирает председателя.

Правление — исполнительный орган, реализует решения собрания. Председатель возглавляет правление и действует от имени СНТ.

Взносы бывают двух видов: членские (на текущие расходы) и целевые (на конкретные нужды — забор, дорогу, трансформатор). Размер и порядок их уплаты устанавливает только общее собрание, а не председатель единолично.

Вступать в СНТ необязательно. Владелец участка вправе вести садоводство в индивидуальном порядке, не являясь членом товарищества. Но тогда он все равно обязан платить за пользование общей инфраструктурой — по договору и в размере, не превышающем взносы членов СНТ (ст. 5 закона № 217-ФЗ).

Как распознать нарушения и куда жаловаться

Поймите: если председатель СНТ действует без решения общего собрания — он нарушает закон. Вот признаки того, что что-то пошло не так, и пошаговый план действий.

Признаки нарушений:

Взносы повышены без собрания — любое изменение размера членских или целевых взносов законно только после голосования на общем собрании и отражения в протоколе. Если председатель просто объявил новую сумму — это нарушение ст. 14 закона № 217-ФЗ. Нет доступа к документам — каждый член СНТ вправе ознакомиться с уставом, протоколами собраний, сметой доходов и расходов, финансовой отчетностью. Отказ в доступе — прямое нарушение ст. 11 того же закона. Расходы не совпадают со сметой — деньги тратятся на статьи, которых нет в утвержденной смете, или суммы явно не совпадают с реальными работами и услугами. Собрания не проводятся — председатель годами управляет товариществом без отчетов перед членами СНТ, хотя годовое собрание обязательно по закону. Угрозы отключить свет или воду — отключение коммуникаций за долги по взносам без судебного решения незаконно. Это самоуправство, за которое предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Голосование «для галочки» — собрания проводятся, но кворум не соблюдается, бюллетени не выдаются, итоги голосования нигде не фиксируются или протокол составляется задним числом. Председатель СНТ не переизбирается — по закону срок полномочий председателя не может превышать 5 лет, и он должен переизбираться на общем собрании. Бессменный руководитель — повод проверить устав.

Куда жаловаться — пошаговая инструкция

Если вы узнали в списке выше свою ситуацию — не ждите, что все само рассосется. Действуйте последовательно: от внутренних инструментов СНТ к государственным органам.

Общее собрание — потребуйте его созыва (достаточно инициативы 1/5 членов СНТ) и поставьте вопрос о действиях председателя на голосование. Ревизионная комиссия СНТ — подайте письменное заявление с просьбой проверить финансовую деятельность правления. Прокуратура — если нарушения очевидны, а правление бездействует, жалоба в районную прокуратуру — быстрый и эффективный инструмент. Налоговая инспекция — при подозрении на нецелевое расходование взносов или уклонение от отчетности. Суд — крайняя, но надежная мера: через суд можно оспорить незаконное решение правления, взыскать переплаченные взносы и добиться смены председателя.

Садоводство — это про радость, а не про войну. Знайте свои права, храните все квитанции об уплате взносов, требуйте протоколы собраний и не бойтесь задавать неудобные вопросы. Председатель СНТ — это наемный менеджер, избранный вами, а не царь. И закон это прекрасно понимает.

