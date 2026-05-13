Автоэксперт рассказал об изменениях при сдаче на права Автоэксперт Хайцеэр: срок назначения экзамена по вождению сократили

Срок назначения экзамена по вождению после прохождения теоретической части сократили до 60 дней, рассказал ОТР вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что такие нововведения были приняты для удобства сдающих.

Такие изменения способствуют тому, чтобы не прерывался процесс и не забывались знания, продемонстрированные на теоретическом экзамене. Потому что когда человек выезжает в город на практическом экзамене, все его знания, полученные в теории, должны быть таким образом подтверждены, — заявил Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что, если с момента сдачи теории до практики прошло больше полугода, тест на знание ПДД придется сдавать заново. По его словам, срок между сдачей теории и практики также может быть продлен по уважительной причине по письменному заявлению.

Ранее Хайцеэр заявил, что новые правила сдачи экзамена на права приведут к ужесточению требований к кандидатам, однако это повысит их дисциплину. По его словам, несмотря на дополнительные сложности, такие меры помогут систематизировать знания водителей, прошедших полный курс обучения.