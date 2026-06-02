02 июня 2026 в 01:53

В России утвердили даты ОГЭ в 2026 году

Минпросвещения: основной период ОГЭ начнется 2 июня

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году начнется 2 июня, передает ТАСС со ссылкой на совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора. Первым экзаменом станет математика.

Далее 5 июня школьники сдадут экзамены по предметам по выбору, а 6 июня запланированы экзамены по информатике и иностранным языкам. Уже 9 июня выпускники 9-х классов будут сдавать русский язык.

Также 16 и 19 июня назначены дни для предметов по выбору. Резервные дни определены на конец июня и начало июля. Так, математику можно будет пересдать 29 июня, а русский язык 2 июля, 3 и 6 июля предусмотрены для сдачи остальных предметов.

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Начало всех экзаменов запланировано на 10:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что первый ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев и организованно. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов отметил, что утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было.

Общество
Россия
ОГЭ
экзамены
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
