02 июня 2026 в 01:39

В одном российском регионе объявлена угроза атаки беспилотников

Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере МАКС. Он добавил, что силы ПВО находятся в состоянии боевой готовности.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — написал Гусев.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ остались в больнице. Состояние всех пациентов медики оценили как стабильное.

До этого сообщалось, что шестилетний ребенок скончался при атаке ВСУ на Геническ. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что водитель скорой помощи получил контузию при атаке дрона ВСУ в Харьковской области. Кроме того, украинские войска ударили по машине администрации, которая доставляла продукты питания и строительные материалы, сотрудники не пострадали.

