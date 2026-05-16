Стали известны последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область Гусев: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и на подлете к городу были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал Гусев.

Глава региона отметил, что режим непосредственной угрозы атаки БПЛА все еще сохраняется в Острогожском районе, тогда как на всей остальной территории области продолжается режим опасности БПЛА. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Беспилотники также были уничтожены в небе над над Краснодарским края, Крымом и Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.