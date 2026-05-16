День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 09:37

Стали известны последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область

Гусев: силы ПВО за ночь сбили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и на подлете к городу были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал Гусев.

Глава региона отметил, что режим непосредственной угрозы атаки БПЛА все еще сохраняется в Острогожском районе, тогда как на всей остальной территории области продолжается режим опасности БПЛА. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Беспилотники также были уничтожены в небе над над Краснодарским края, Крымом и Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.

Регионы
Воронежская область
Александр Гусев
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рискованный шаг»: Трамп спрогнозировал конфликт Китая и Тайваня
В Финляндии призвали остановить помощь Украине после очередного инцидента
Отставной офицер США рассказал о наступательном биооружии на Украине
Сальдо назвал общую «патогенную» угрозу и для России, и для Украины
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью еще одного БПЛА
Володин назвал самую большую потерю для Армении
Финляндия назвала неприемлемыми неожиданные прилеты украинских дронов
«Гостеприимный» неадекват поплатился за угрозы в адрес иркутских школьниц
Взрывы прогремели в украинском городе
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Как добраться до Петрозаводска: тарифы на М-11 «Нева», цены на билеты
Уют без декора: как работают фактуры и цвет
Названа сумма, которой не хватило Зеленскому для спасения Ермака из СИЗО
В трех крупных российских аэропортах ввели ограничения
ВС России нарушили логистику ВСУ в Харьковской области
Стало известно, что происходит в аэропорту Краснодара
Авария вынудила приостановить работу энергоблока на АЭС «Онагава»
Певице Линде грозит статус подозреваемой в деле о мошенничестве
Стали известны последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область
В Минздраве рассказали лайфхак, как дожить до 100 лет
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.