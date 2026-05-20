Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Вероника «аниверсари нью роуз» — это изысканный многолетник, который привносит в сад атмосферу нежности и безмятежности. Ее компактные кустики высотой 30–40 см формируют аккуратные густые куртины с яркой зеленой листвой. Главное украшение сорта — многочисленные изящные соцветия, собранные в плотные верхушечные кисти нежно-розового оттенка. Цветение, начинающееся в конце весны и продолжающееся до середины лета, бывает настолько обильным, что за цветами порой почти не видно листьев.

Этот сорт отличается неприхотливостью и высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать его в различных климатических зонах. Вероника предпочитает солнечные места или легкую полутень и плодородные, хорошо дренированные почвы, не выносящие застоя воды. Растение устойчиво к болезням и вредителям, что значительно облегчает уход и продлевает срок декоративности. Вероника идеально подходит для создания ярких акцентов на клумбах, в бордюрах, миксбордерах, а также прекрасно смотрится в контейнерах на балконах и террасах.

