Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:35

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вероника «аниверсари нью роуз» — это изысканный многолетник, который привносит в сад атмосферу нежности и безмятежности. Ее компактные кустики высотой 30–40 см формируют аккуратные густые куртины с яркой зеленой листвой. Главное украшение сорта — многочисленные изящные соцветия, собранные в плотные верхушечные кисти нежно-розового оттенка. Цветение, начинающееся в конце весны и продолжающееся до середины лета, бывает настолько обильным, что за цветами порой почти не видно листьев.

Этот сорт отличается неприхотливостью и высокой зимостойкостью, что позволяет выращивать его в различных климатических зонах. Вероника предпочитает солнечные места или легкую полутень и плодородные, хорошо дренированные почвы, не выносящие застоя воды. Растение устойчиво к болезням и вредителям, что значительно облегчает уход и продлевает срок декоративности. Вероника идеально подходит для создания ярких акцентов на клумбах, в бордюрах, миксбордерах, а также прекрасно смотрится в контейнерах на балконах и террасах.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Днем он апельсиново-красный, на закате — пылает багрянцем. Цветок-костер, который не гаснет до сентября
Общество
Днем он апельсиново-красный, на закате — пылает багрянцем. Цветок-костер, который не гаснет до сентября
Посадите в мае — летом сад в пурпурно-розовых шапках. Лепестки цвета фламинго на фоне зеленой листвы
Общество
Посадите в мае — летом сад в пурпурно-розовых шапках. Лепестки цвета фламинго на фоне зеленой листвы
Биолог дал советы, как уберечь дачный участок от змей
Life Style
Биолог дал советы, как уберечь дачный участок от змей
Названа самая уязвимая для аферистов категория россиян
Общество
Названа самая уязвимая для аферистов категория россиян
Приснилась сирень? Узнайте, что вас ждет! Ответы авторитетных сонников
Семья и жизнь
Приснилась сирень? Узнайте, что вас ждет! Ответы авторитетных сонников
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту поймали женщину с необычным багажом
Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
В МЧС пообещали очистить пляжи Туапсе к курортному сезону
Россиянам напомнили, что нужно сделать в доме перед отпуском
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.