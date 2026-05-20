Посадите в мае — летом сад в пурпурно-розовых шапках. Лепестки цвета фламинго на фоне зеленой листвы

Рододендрон «роузи лайтс» — это настоящий северный бриллиант, который доказывает, что красота может быть выносливой. Этот сорт листопадной азалии был выведен в Университете Миннесоты в рамках знаменитой серии Lights и славится своей исключительной зимостойкостью.

В конце мая — начале июня куст высотой до 90–150 см (в зависимости от возраста) буквально преображается. Он покрывается зонтичными соцветиями, в каждом из которых распускается до 5–8 цветков насыщенно-розового оттенка с тонким фруктовым ароматом. Лепестки обладают приятной волнистостью, а на верхнем из них часто видны более темные крапинки, что придает цветку особую глубину. Осенью куст не теряет своей декоративности: его светло-зеленые листья приобретают эффектные багряные и темно-бордовые тона.

«Роузи лайтс» отлично подходит для садоводов, желающих выращивать рододендроны в холодном климате. Он предпочитает полутень и защищенные от ветра места, а также кислые, хорошо дренированные и влажные почвы.

