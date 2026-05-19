В июле он фиолетовый, в августе — синий с бархатным отливом. Однолетник цвета черники для смелых акцентов

Гилия фиолетово-синяя — это ажурное кружево, парящее над садом с середины лета до сентября. Ее тонкие, рассеченные листья напоминают зеленое облако, из которого на длинных безлистных цветоносах поднимаются плотные головчатые соцветия. Многочисленные мелкие цветки глубокого фиолетово-синего оттенка собраны в густые шапки, создавая эффект цветущего водопада.

Растение достигает высоты 50–80 см, светолюбиво, предпочитает легкие песчаные и супесчаные почвы, не выносит сырых и холодных мест. Хорошо зимует. Размножается семенами: в открытый грунт сеют в конце мая — июне, на рассаду — в марте — апреле. Всходы появляются через две недели. В грунт рассаду высаживают после окончания весенних заморозков, выдерживая расстояние 15–25 см. Цветение начинается в июле и длится до конца августа. Идеальна для групповых посадок, вазонов и оформления балконов.

