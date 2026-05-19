На солнце его лепестки горят рубином, в тени — переливаются бордо. Живой хамелеон для изысканных клумб

Годеция «красное вино» — это настоящее зарево, которое разгорается в вашем саду с середины лета и не угасает до самых заморозков. Ее крупные махровые цветки диаметром 5–8 см напоминают шелковые колокольчики или маленькие фарфоровые тарелочки насыщенного красного оттенка, собранные в кистевидные соцветия. Высота куста достигает 40 см, стебли прямостоячие или стелющиеся, густо усыпанные бутонами.

Годеция холодостойка, светолюбива и не выносит застоя воды. Размножается семенами: их сеют в открытый грунт в мае — в этом случае цветение начинается в августе. Для более раннего цветения семена высевают на рассаду в начале апреля, а в грунт растения высаживают во второй половине мая, выдерживая расстояние 20–25 см. Идеально подходит для клумб, рабаток, бордюров и контейнерного озеленения.

