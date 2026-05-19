Освобождение ДНР и срыв атаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 мая

Подразделения противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Центр» за месяц уничтожили более 150 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении, сообщил военнослужащий с позывным Сармат. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 мая?

По словам бойца, украинские подразделения сохраняют высокую интенсивность применения беспилотников разных типов.

«Интенсивность у них большая. За месяц поражено более 150 БПЛА противника», — рассказал он.

Военнослужащий уточнил, что среди уничтоженных целей были как ударные, так и разведывательные беспилотники. По его словам, часть аппаратов была иностранного производства, а значительную часть сбитых целей составили ударные дроны Hornet.

Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку группы ВСУ

Российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку вступил в бой с группой ВСУ и сорвал атаку противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Бойцу удалось уничтожить троих украинских военных и вынудить остальных отступить.

«Мастенков, используя особенности рельефа местности, скрытно подобрался к вражеской группе и произвел выстрел из подствольного гранатомета, уничтожив двух бойцов. Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин уничтожил еще одного военнослужащего ВСУ, заставив других отступить», — сказано в сообщении.

Во время боя российский штурмовик получил ранение, однако отказался от эвакуации. Благодаря его действиям опорный пункт удалось удержать без потерь среди личного состава, подчеркнули в ведомстве.

Российские военные впятером освободили село в ДНР

Российские военнослужащие впятером освободили село Приволье в Донецкой Народной Республике. Заместитель командира взвода с позывным Туман рассказал, что операции предшествовала работа разведчиков. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

«Разведчики доложили, что там есть укрепленные позиции противника. Мы пошли пятеркой: сначала заходила двойка, потом — тройка. Сначала закрепились в крайних домах, потом потихонечку начали зачищать дома», — уточнил военный.

Отмечается, что российским военным приходилось менять позиции — по ним работали артиллерия и беспилотники ВСУ. Несмотря на действия противника, населенный пункт удалось освободить.

ПВО за четыре часа отбила атаку 35 украинских дронов

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 35 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что часть из них была перехвачена над акваторией Азовского моря.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», — говорится в публикации.

