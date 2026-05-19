Черничук сообщил об ударах по объектам ЗАЭС и инфраструктуре Энергодара

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается постоянно напряженной из-за атак украинских боевиков, сообщил РИА Новости директор станции Юрий Черничук. По его словам, удары по станции и объектам, расположенным за периметром, продолжаются с разной периодичностью.

На сегодняшний день ситуация постоянно напряженная. Атаки на станцию и на объекты станции, находящиеся за периметром, постоянны с разной периодичностью, — сказал Черничук.

Он отметил, что особенностью последних нескольких месяцев стало то, что в результате атак гибнут люди. По словам директора ЗАЭС, в конце апреля при одном из ударов погиб сотрудник станции — водитель транспортного цеха.

В этом плане стало хуже, — добавил он.

Черничук также заявил, что в последнее время удары сосредоточены на объектах жизнеобеспечения города-спутника станции Энергодара. По его словам, противник наносит точечные удары по критической инфраструктуре.

Ранее в Энергодаре в течение ночи была высокая активность беспилотников ВСУ, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, удары пришлись по автомобилям, блокпостам и жилым домам.