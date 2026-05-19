Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 07:13

Черничук сообщил об ударах по объектам ЗАЭС и инфраструктуре Энергодара

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается постоянно напряженной из-за атак украинских боевиков, сообщил РИА Новости директор станции Юрий Черничук. По его словам, удары по станции и объектам, расположенным за периметром, продолжаются с разной периодичностью.

На сегодняшний день ситуация постоянно напряженная. Атаки на станцию и на объекты станции, находящиеся за периметром, постоянны с разной периодичностью, — сказал Черничук.

Он отметил, что особенностью последних нескольких месяцев стало то, что в результате атак гибнут люди. По словам директора ЗАЭС, в конце апреля при одном из ударов погиб сотрудник станции — водитель транспортного цеха.

В этом плане стало хуже, — добавил он.

Черничук также заявил, что в последнее время удары сосредоточены на объектах жизнеобеспечения города-спутника станции Энергодара. По его словам, противник наносит точечные удары по критической инфраструктуре.

Ранее в Энергодаре в течение ночи была высокая активность беспилотников ВСУ, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, удары пришлись по автомобилям, блокпостам и жилым домам.

Регионы
Россия
Энергодар
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, откуда на рынке труда возникают «вакансии-пустышки»
«Это поражает»: в США заметили безумие Зеленского после решения по Ермаку
Россиянам рассказали о дополнительном страховании от нападения акул
В МИД РФ раскрыли, какие страны чаще всего хотят купить нефть у России
Азаров заявил, что 60–70% жителей Украины говорят в быту по-русски
«Украинцы в отчаянии»: в США увидели важный сигнал в ударах ВСУ по РФ
Черничук сообщил об ударах по объектам ЗАЭС и инфраструктуре Энергодара
Названы регионы России, где ожидаются погодные аномалии в ближайшие дни
В Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку кондиционера
Человек погиб на базе SpaceX в Техасе
Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен российскому дрону
Освобождение ДНР и срыв атаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 мая
Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре
Врач ответил, что нужно делать при укусе пчелы в первую очередь
Череповец остался без авиасообщения
Кондитер раскрыл, как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки
Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога
ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на Ярославскую область
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.