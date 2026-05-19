Русский язык на Украине «никуда не делся», и на нем в быту разговаривают 60–70% жителей страны, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, русский язык продолжает использоваться, поскольку многие люди выросли с ним с детства.

Русский язык никуда не делся, он остался. И сейчас наверняка 60-70% населения разговаривают в быту на русском языке. Просто потому, что они родились с этим языком, — сказал Азаров.

Он также отметил, что русский язык обладает большим словарным запасом и остается удобным и привычным для общения. На Украине, по его словам, предпринимались попытки ликвидировать русский язык. Азаров заявил, что в стране запретили значительный пласт культуры, включая русскую литературу, а также произведения Николая Гоголя и Федора Достоевского. По словам Азарова, на Украине также исказили историю.

Можно обманывать, конечно, долго, но обманывать вечно невозможно, — добавил он.

По словам Азарова без русского языка украинское государство не сможет сохраниться. Он также отметил, что Украину нельзя считать страной, состоящей только из титульной нации.