«Украинцы в отчаянии»: в США увидели важный сигнал в ударах ВСУ по РФ Миршаймер: атаки ВСУ по инфраструктуре России говорят об отчаянии Украины

Удары ВСУ по российской инфраструктуре свидетельствуют об отчаянном положении Киева, заявил в эфире YouTube-канала политолога Глена Дизена профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Эксперт выразил мнение, что Соединенные Штаты уже готовы к заключению соглашения с Россией, однако Киев и Брюссель, по его словам, пытаются этому помешать всеми способами.

Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится, — заявил специалист.

Ранее представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС, руководство станции показало место, по которому нанесла удар украинская армия. Иностранным наблюдателям продемонстрировали поврежденный транспортный цех.

До этого в Херсонской области на трассе «Новороссия» украинский беспилотник атаковал автоцистерны со сжиженным газом, в результате чего пострадал мирный житель. Обе цистерны загорелись после атаки.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в результате атак беспилотников пострадали 12 человек. Больше всего пострадавших было возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода, где находилась смена строителей.