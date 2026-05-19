19 мая 2026 в 06:30

Врач ответил, что нужно делать при укусе пчелы в первую очередь

Врач Бодюх: при укусе пчелы в первую очередь нужно достать жало из ранки

При укусе пчелы следует в первую очередь извлечь жало, заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий «KDL | Медскан» в Новокузнецке Павел Бодюх. По его словам, после нападения этого насекомого в ранке жертвы остается яд.

Случайный укус насекомого или ожог крапивой — частые спутники детских прогулок на природе в теплое время года. В большинстве случаев такие события воспринимаются как досадные, но при этом одинаково безопасные неприятности. В то же время не стоит оставлять без внимания пчел. Это единственное жалящее насекомое, которое погибает после нападения. В ранке остается жало и большая часть яда. Нужно постараться вытащить его как можно скорее, — предупредил Бодюх.

Он подчеркнул, что реакция на укус пчелы может быть разной: от локальной боли, покраснения и припухлости до более серьезных проявлений. По словам врача, наиболее редкая, но крайне опасная ситуация — это молниеносное развитие анафилактического шока, который может привести к смерти.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова заявила, что укус шмеля может вызвать анафилактический шок, который в редких случаях способен привести к летальному исходу. По ее словам, при появлении отека и слабости следует немедленно вызвать скорую помощь.

Здоровье
врачи
советы
насекомые
Максим Кирсанов
Софья Якимова
