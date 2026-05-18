18 мая 2026 в 07:00

Эти прожорливые жуки не оставят шансов грядкам: как быстро спасти участок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Майский жук только кажется безобидным. Стоит ему появиться на участке, как начинают страдать листья, цветы и даже корни растений. Если вовремя не принять меры, вредитель способен заметно испортить будущий урожай и внешний вид сада.

Особенно активно майские жуки ведут себя с конца апреля и почти весь май. Они объедают молодую листву, повреждают бутоны и ослабляют деревья, кустарники и овощные культуры. Узнать вредителя легко по крупному телу рыжеватого оттенка и длинным усикам.

Один из самых простых способов борьбы — ловушки. Их можно купить готовыми или сделать самостоятельно из пластиковых бутылок и сладкой приманки. Жуков привлекает запах меда, фруктов или сока, после чего они уже не могут выбраться наружу.

Многие дачники используют и народные средства. Хорошо работают настои чеснока или острого перца: резкий запах отпугивает насекомых и не вредит растениям. А вот химические препараты лучше применять только при сильном нашествии и строго по инструкции.

Если вредителей стало слишком много, важно не затягивать со сбором урожая. Майские жуки быстро портят плоды и листья, поэтому регулярный осмотр грядок и деревьев поможет сохранить большую часть урожая без лишних потерь.

Ранее сообщалось, что крупные, мясистые томаты — это не случайность, а результат правильного питания в период налива плодов. В это время кусты тратят максимум сил на урожай, и простые натуральные подкормки работают не хуже дорогих средств.

Марина Макарова
