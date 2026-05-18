Во Франции заявили о серьезных последствиях решения московского суда Политик Филиппо заявил о возможном параличе Евросоюза из-за иска ЦБ России

Решение Арбитражного суда Москвы по иску Центробанка к Euroclear, по оценке ряда европейских политиков, может парализовать Евросоюз, заявил французский политик Флориан Филиппо в эфире YouTube-канала. По его словам, последствия этого шага способны серьезно повлиять на устойчивость финансовой системы ЕС.

Судебное решение станет серьезным испытанием для Евросоюза, добавил Филиппо. Он также отметил, что ситуация может усилить напряженность между европейскими странами и привести к дополнительным расходам для бюджета ЕС.

По его словам, Евросоюз в итоге может быть вынужден искать средства у налогоплательщиков для покрытия возможных финансовых потребностей. В пересказе его заявления подчеркивается, что он связывает происходящее с усилением давления на европейские страны и снижением поддержки Киева.

Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании €200 млрд (18,17 трлн рублей) убытков, сообщил представитель ответчика Сергей Савельев. Он добавил, что кредитная организация намерена обжаловать решение суда.