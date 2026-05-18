День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 06:45

Во Франции заявили о серьезных последствиях решения московского суда

Политик Филиппо заявил о возможном параличе Евросоюза из-за иска ЦБ России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Арбитражного суда Москвы по иску Центробанка к Euroclear, по оценке ряда европейских политиков, может парализовать Евросоюз, заявил французский политик Флориан Филиппо в эфире YouTube-канала. По его словам, последствия этого шага способны серьезно повлиять на устойчивость финансовой системы ЕС.

Судебное решение станет серьезным испытанием для Евросоюза, добавил Филиппо. Он также отметил, что ситуация может усилить напряженность между европейскими странами и привести к дополнительным расходам для бюджета ЕС.

По его словам, Евросоюз в итоге может быть вынужден искать средства у налогоплательщиков для покрытия возможных финансовых потребностей. В пересказе его заявления подчеркивается, что он связывает происходящее с усилением давления на европейские страны и снижением поддержки Киева.

Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании €200 млрд (18,17 трлн рублей) убытков, сообщил представитель ответчика Сергей Савельев. Он добавил, что кредитная организация намерена обжаловать решение суда.

Европа
Франция
Евросоюз
ЦБ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт назвал идеальную емкость аккумулятора смартфона
Ростех анонсировал выпуск сверхтяжелого двигателя
Российским полицейским хотят добавить ежемесячную пенсию
Потопы, ураганы и столетняя жара: каким будет июнь в 2026 году
Во Франции заявили о серьезных последствиях решения московского суда
Ростовская область отбила ночную атаку беспилотников
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с Резервным фондом РФ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Назван самый безопасный способ борьбы с ожирением
Названа популярная еда, которая является пищевым мусором
В Ливане заявили о гибели исторических оливковых рощ
Кошатникам рассказали, какие лекарства нужны при поездке с питомцем на дачу
Роспотребнадзор поможет Уганде в борьбе с лихорадкой Эбола
Продвижение у Рай-Александровки, разгром ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 мая
Врач дала несколько полезных советов, помогающих пережить жару
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 мая
Госдолг США вырос на $450 млрд
Исследование раскрыло, в какой стране газ наиболее доступен для населения
В Турции раскрыли, поступали ли просьбы о новых переговорах по Украине
Более 13,6 тыс. площадок с запрещенными БАДами заблокировали в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.