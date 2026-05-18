Продвижение у Рай-Александровки, разгром ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 мая

ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 3124 украинских беспилотников над территорией страны. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 мая?

ПВО за неделю сбила тысячи украинских БПЛА над Россией

Наибольшее количество БПЛА было сбито 13 и 17 мая. В эти дни силы ПВО уничтожили 572 и 1054 беспилотника соответственно. Подавляющее количество атак было совершено на европейскую часть страны. Для сравнения, за предыдущий период, с 4 по 10 мая, российская ПВО перехватила не менее 3556 украинских дронов.

Боец ВС РФ в одиночку сразил 37 дронов ВСУ за день

Российский военнослужащий с позывным Банзай за один день уничтожил 37 украинских дронов-камикадзе, прикрывая продвижение штурмовой группы и защищая мирных жителей прифронтовых населенных пунктов, рассказал его товарищ, штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген. Благодаря его меткой стрельбе атака прошла без потерь.

«Мы заходили в населенный пункт штурмовать, он зашел первой группой. Группа была антидроновая, они стояли там, где дроны летают, на их пути. Банзай стоял и их отстреливал. Его рекорд был — в день он сбил 37 дронов-камикадзе противника», — сказал Рентген.

По его словам, Банзай использовал рискованную тактику — он выходил в поле и специально отвлекал дроны на себя. Штурмовик отметил, что его боевой товарищ был настолько уверен в своей меткости, что стоял, выжидал и сбивал беспилотники прямо на подлете, заставляя их взрываться в воздухе. При этом уничтожал он их из штатного автомата АК-74, без использования гладкоствольного оружия.

ВС РФ освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Так, с 11 по 17 мая под контроль Вооруженных сил России перешли пять населенных пунктов. Три из них находятся в Харьковской области. Еще по одному населенному пункту перешли под контроль российских военных в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике. По информации агентства, с 4 по 10 мая российскими военными был освобожден один населенный пункт в ДНР.

Российские войска продвигаются в районе Рай-Александровки

На Славянском направлении Вооруженные силы России ведут бои внутри Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводятся на канале в мессенджере МАКС, украинские военные терпят поражение в районе национального парка «Святые горы». Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

«На Славянском направлении войска ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», — отметил Пушилин.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 мая

День Балтийского флота РФ: почему даже НАТО до жути боится русских кораблей

Атака на Москву, хаос в Британии, «просчет» Орбана по Киеву: что дальше