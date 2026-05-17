На Славянском направлении Вооруженные силы России ведут бои внутри Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводятся на канале в мессенджере МАКС, украинские военные терпят поражение в районе национального парка «Святые горы». Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

На Славянском направлении войска ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение, — отметил Пушилин.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка. Во время визита военачальник заслушал подробные доклады командующего группировкой Сергея Кузовлева, а также руководителей других войсковых объединений. По информации Министерства обороны России, бои велись в Великой Шапковке.

До этого Пушилин отмечал, что российские подразделения обходят Константиновку по флангу. Он рассказал, что основные столкновения в городе происходят в районе промышленной зоны, а также на западных окраинах этого важного оборонительного узла. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.