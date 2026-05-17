День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 21:10

Пушилин раскрыл, что творится внутри Рай-Александровки

Пушилин: ВС России ведут бои на территории Рай-Александровки

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Славянском направлении Вооруженные силы России ведут бои внутри Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводятся на канале в мессенджере МАКС, украинские военные терпят поражение в районе национального парка «Святые горы». Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

На Славянском направлении войска ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение, — отметил Пушилин.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка. Во время визита военачальник заслушал подробные доклады командующего группировкой Сергея Кузовлева, а также руководителей других войсковых объединений. По информации Министерства обороны России, бои велись в Великой Шапковке.

До этого Пушилин отмечал, что российские подразделения обходят Константиновку по флангу. Он рассказал, что основные столкновения в городе происходят в районе промышленной зоны, а также на западных окраинах этого важного оборонительного узла. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Регионы
Денис Пушилин
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп проведет экстренное совещание по ситуации с Ираном
Ермак может выйти из СИЗО в ближайшее время
Москву накрыло мощной грозой
Семья Оззи Осборна получила особую награду от конгресса США
Мирный житель погиб в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Жапаров раскрыл планы Киргизии в случае избрания в СБ ООН
«Скрыть причастность»: раскрыты планы Зеленского на случай задержания жены
ПВО за семь часов уничтожила десятки украинских беспилотников
Стало известно о рекордных вложениях США в строительство подлодок
В Белом доме раскрыли, как Китай относится к ядерным амбициям Ирана
Пушилин раскрыл, что творится внутри Рай-Александровки
Дмитриев раскрыл цель заговора о якобы вмешательстве России в выборы США
Экономические успехи Греции впечатлили руководство МВФ
Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху
Российские самбисты одержали оглушительную победу на чемпионате Европы
Стало известно состояние детей, раненных ВСУ в Белгородской области
Раскрыта причина, по которой Германия не может выдворять сирийцев
«Слабейшее место»: Европе обрисовали незавидное будущее после конца СВО
Нефтепродукты загорелись в ульяновской промзоне
«Часики тикают»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.