Стало известно состояние детей, раненных ВСУ в Белгородской области

Шестеро детей, проходящих лечение в больнице Белгорода после атаки ВСУ, находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в переводе в Москву, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в Telegram-канале. По его словам, некоторых пациентов уже готовят к выписке и дальнейшей реабилитации.

Навестил сегодня пострадавших детей, которые проходят лечение в детской областной клинической больнице. Сейчас здесь находятся шесть пациентов, поступивших с минно-взрывными травмами разной степени тяжести, — написал Шуваев.

По словам врио главы региона, трехлетняя Алиса получила осколочные ранения при атаке дрона на дом в Белгороде 15 мая. Во время операции врачи удалили три осколка, сейчас ее состояние стабильное. Кроме того, 14-летний Максим пострадал при взрыве в Шебекино: у него диагностировали сотрясение мозга и осколочное ранение. После операции подросток находится в стабильном состоянии.

Шуваев рассказал, что девочка по имени Елизавета получила множественные осколочные ранения и перелом голени после атаки беспилотника в Краснояружском округе. Еще лечение проходят братья Дмитрий и Николай, а также Варвара, у которой повредился слуховой аппарат.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. После взрыва загорелись несколько балконов, но пожарные быстро потушили огонь. На место происшествия выезжал Александр Шуваев.