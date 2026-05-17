Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху по телефону ситуацию вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на неназванного израильского чиновника. По его словам, в ходе беседы стороны обсуждали иранскую проблематику.

Ранее американский лидер потребовал от Ирана ускорить заключение сделки, дав понять, что промедление может обернуться для Тегерана катастрофическими последствиями. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что Иран не примет пять встречных условий Соединенных Штатов для урегулирования ближневосточного конфликта. По его мнению, эти условия напоминают капитуляцию, однако если Тегеран не примет их, американская сторона скоро возобновит удары по территории Исламской Республики.