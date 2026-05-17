В Белом доме раскрыли, как Китай относится к ядерным амбициям Ирана Белый дом: США и Китай согласны, что Иран не может иметь ядерное оружие

Соединенные Штаты и Китай согласны с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием, заявили в Белом доме по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа. В пресс-службе администрации также напомнили, что китайская сторона активно призывает открыть Ормузский пролив.

Оба лидера согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием, призвали открыть Ормузский пролив и согласились, что никакой стране или организации нельзя позволять взимать плату [за проход через него], — говорится в сообщении.

Ранее американский президент заявил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Исламской Республики, если Тегеран откажется передать материалы добровольно.

До этого глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран и Вашингтон отложили обсуждение вопроса иранского обогащенного урана из-за серьезных разногласий. По его словам, стороны сочли тему слишком сложной для текущего этапа переговоров.