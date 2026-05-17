Трамп полчаса обсуждал с иностранным лидером итоги поездки в Китай и Ормуз

Трамп полчаса обсуждал с президентом Южной Кореи итоги визита в Китай и Ормуз

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили итоги визита главы Белого дома в Китай, сообщает The Korea Times. Беседа глав государств продолжалась в течение получаса. В администрации президента заявили, что телефонный разговор был организован по просьбе корейской стороны.

Президент Трамп рассказал об итогах саммита США и КНР, который включал такие темы, как двусторонние отношения США и КНР, торгово-экономические договоренности, ситуация на Корейском полуострове и в Ормузском проливе, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, который на протяжении почти всей своей политической карьеры жестко критиковал Китай и называл его главным соперником США, во время визита в Пекин начал призывать к сотрудничеству. Еще будучи сенатором от Флориды, он обвинял председателя КНР Си Цзиньпина в «преступлениях против человечности», поддерживал протесты в Гонконге и выступал за расширение военной помощи Тайваню.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что Трамп теряет интерес к Тайваню. По его словам, причина заключается в том, что США наладили собственное производство по созданию микрочипов.