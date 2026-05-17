День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 19:10

Недовольный клиент украинского автосервиса сдал механиков военкомам

Украинец сдал сотрудникам ТЦК работников автосервиса в отместку за плохой ремонт

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Тернополя, оставшийся недовольным качеством ремонта своего автомобиля, сдал сотрудников автосервиса представителям территориального центра комплектования, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. По полученным данным, украинские военкомы оперативно отреагировали на поступивший вызов и прибыли по указанному адресу. Они без труда проникли на закрытую охраняемую территорию мастерской и сразу мобилизовали нескольких работавших там специалистов.

Важно отметить, что операция «людоловов» была осуществлена по заказу одного из клиентов, который остался недоволен обслуживанием своего дорогостоящего электрокара, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в Днепропетровске мужчина скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в местном ТЦК. По данным военкомов, призывника задержали 5 мая и сразу же отправили на медосвидетельствование.

До этого в украинском городе Измаиле местные жители, предположительно являющиеся представителями цыганской диаспоры, дали жесткий отпор сотрудникам ТЦК и выдворили их из населенного пункта. Мужчины на мотоциклах устроили за ними погоню по проселочной дороге.

Европа
Украина
ТЦК
мобилизация
Тернопольская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефтепродукты загорелись в ульяновской промзоне
«Часики тикают»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум
Атака на Москву, хаос в Британии, «просчет» Орбана по Киеву: что дальше
МИД ОАЭ пригрозил ответом после атаки на АЭС «Барака»
«Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу
Вучич: Европарламент упрашивает Баку, когда нуждается в газе и нефти
Иномарка насмерть сбила мальчика на пешеходном переходе
ВСУ опять оставили Энергодар без света
Мощный пожар на складе с краской в Москве: фото с места событий
Правительство приграничного региона отправили в отставку
Украинский дрон атаковал подстанцию Запорожской АЭС
Трамп полчаса обсуждал с иностранным лидером итоги поездки в Китай и Ормуз
Недовольный клиент украинского автосервиса сдал механиков военкомам
«Парижский» список жертв Эпштейна пополнился новыми именами
Появилась новая деталь задержания посетителя Эрмитажа
Российские киберспортсмены выиграли на турнире в Астане
ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.