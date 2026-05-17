Житель Тернополя, оставшийся недовольным качеством ремонта своего автомобиля, сдал сотрудников автосервиса представителям территориального центра комплектования, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. По полученным данным, украинские военкомы оперативно отреагировали на поступивший вызов и прибыли по указанному адресу. Они без труда проникли на закрытую охраняемую территорию мастерской и сразу мобилизовали нескольких работавших там специалистов.

Важно отметить, что операция «людоловов» была осуществлена по заказу одного из клиентов, который остался недоволен обслуживанием своего дорогостоящего электрокара, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в Днепропетровске мужчина скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в местном ТЦК. По данным военкомов, призывника задержали 5 мая и сразу же отправили на медосвидетельствование.

До этого в украинском городе Измаиле местные жители, предположительно являющиеся представителями цыганской диаспоры, дали жесткий отпор сотрудникам ТЦК и выдворили их из населенного пункта. Мужчины на мотоциклах устроили за ними погоню по проселочной дороге.