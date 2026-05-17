«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского

Глобалисты хотят взять под полный контроль президента Украины Владимира Зеленского через возможное уголовное преследование его жены Елены, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. При этом он усомнился, что супруга главы Украины окажется под арестом.

[Зеленский] слишком много себе начал позволять. Одно дело — слово лидера мирового движения борьбы за свободу и права людей, как его нам пытались представить. Другое дело — это слово коррупционера. Я думаю, что давление и коррупционный скандал, те унижения, которые терпит Зеленский сегодня, — это превентивные меры, чтобы снизить его влияние, особенно в преддверии предвыборной кампании в США. Мало ли что взбредет этому чудаку на ум. А сейчас, после этого коррупционного скандала, что бы он ни сказал, демократы могут сказать: «Кто это там вякает? Это какой-то коррупционер». И замочат его по полной программе, будь то медийно или физически — это уже не имеет никакого значения. Это все происки как раз друзей Зеленского, ― высказался Килинкаров.

Собеседник напомнил, что Зеленского невозможно привлечь к уголовной ответственности или привести в качестве свидетеля, пока он занимает пост президента страны. У его жены Елены такой неприкосновенности нет, добавил он.

Но я не думаю, что речь идет об аресте Елены Зеленской. Речь идет о том, что она может стать участником или свидетелем ― неважно, в каком формате. Но ее участие в нем (в коррупционном скандале. — NEWS.ru) будет рассматриваться в мировой прессе как прямое участие президента Украины и его семьи. Конечно, он хочет избежать этого сценария. Он будет пытаться найти выход из этой ситуации. Многие убеждены, что это происки Дональда Трампа. На самом деле он к этому не имеет никакого отношения. Хотя я уверен, что он воспользуется этой ситуацией. Давят на него как раз его бывшие хозяева ― глобалисты. Его хотят поставить в стойло, чтобы он безропотно выполнял все политические требования, которые будут предъявлять ему глобалисты. Может, их цель сделать его большим антитрампистом на фоне предстоящих выборов, ― объяснил Килинкаров.

Ранее стало известно, что у Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеются основания для ареста жены Зеленского Елены. По словам источника, глава государства в курсе планов НАБУ и САП, поэтому и усилил охрану родственников.