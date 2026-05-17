День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 17:57

«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского

Килинкаров: Запад хочет взять Зеленского под контроль через дело против его жены

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Глобалисты хотят взять под полный контроль президента Украины Владимира Зеленского через возможное уголовное преследование его жены Елены, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. При этом он усомнился, что супруга главы Украины окажется под арестом.

[Зеленский] слишком много себе начал позволять. Одно дело — слово лидера мирового движения борьбы за свободу и права людей, как его нам пытались представить. Другое дело — это слово коррупционера. Я думаю, что давление и коррупционный скандал, те унижения, которые терпит Зеленский сегодня, — это превентивные меры, чтобы снизить его влияние, особенно в преддверии предвыборной кампании в США. Мало ли что взбредет этому чудаку на ум. А сейчас, после этого коррупционного скандала, что бы он ни сказал, демократы могут сказать: «Кто это там вякает? Это какой-то коррупционер». И замочат его по полной программе, будь то медийно или физически — это уже не имеет никакого значения. Это все происки как раз друзей Зеленского, ― высказался Килинкаров.

Собеседник напомнил, что Зеленского невозможно привлечь к уголовной ответственности или привести в качестве свидетеля, пока он занимает пост президента страны. У его жены Елены такой неприкосновенности нет, добавил он.

Но я не думаю, что речь идет об аресте Елены Зеленской. Речь идет о том, что она может стать участником или свидетелем ― неважно, в каком формате. Но ее участие в нем (в коррупционном скандале. — NEWS.ru) будет рассматриваться в мировой прессе как прямое участие президента Украины и его семьи. Конечно, он хочет избежать этого сценария. Он будет пытаться найти выход из этой ситуации. Многие убеждены, что это происки Дональда Трампа. На самом деле он к этому не имеет никакого отношения. Хотя я уверен, что он воспользуется этой ситуацией. Давят на него как раз его бывшие хозяева ― глобалисты. Его хотят поставить в стойло, чтобы он безропотно выполнял все политические требования, которые будут предъявлять ему глобалисты. Может, их цель сделать его большим антитрампистом на фоне предстоящих выборов, ― объяснил Килинкаров.

Ранее стало известно, что у Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеются основания для ареста жены Зеленского Елены. По словам источника, глава государства в курсе планов НАБУ и САП, поэтому и усилил охрану родственников.

Европа
Украина
Елена Зеленская
НАБУ
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня
Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»
Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик
Американские ученые связали спад рождений с неожиданным фактором
Число погибших в результате атак на Ливан выросло
Пожар на стройплощадке на востоке Москвы потушили
Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти
МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля
«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану
Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции
В Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти
«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского
Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа
В ФРГ назвали тех, кто представляет реальную опасность для страны
В Британии с ужасом узнали, чем занималась охрана Карла III в рабочее время
Для тушения мощного пожара в Москве привлекли поезд
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.