Под Киевом нашли особняк, который достанется Зеленской при разводе с мужем

Один из домов в элитном кооперативе «Династия» под Киевом возводился специально для супруги президента Украины Елены Зеленской, сообщили РИА Новости российские силовые структуры. По данным источника, это жилье должно было стать компенсацией для первой леди в случае развода с Владимиром Зеленским.

Четвертый дом в кооперативе «Династия» строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом, — уточнил собеседник агентства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозаписи по делу фигуранта коррупционного скандала в энергетике Тимура Миндича, на которых фигурирует экс-глава офиса президента Андрей Ермак. Согласно материалам следствия, участники проекта «Династия» легализовали более 460 млн гривен (около $10,4 млн или 1 млрд рублей).

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что Зеленскому не стоит просить Европейский союз о новых кредитах после череды коррупционных скандалов в стране. По его словам, главе государства лучше обратиться к своему давнему товарищу — беглому бизнесмену Тимуру Миндичу.