Экс-нардеп дал Зеленскому совет, где искать деньги для Украины Экс-нардеп Олейник посоветовал Зеленскому поискать деньги для Украины у Миндича

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит просить Европейский союз о новых кредитах после череды коррупционных скандалов в стране, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, главе государства лучше обратиться к своему давнему товарищу — беглому бизнесмену Тимуру Миндичу.

После череды коррупционных скандалов за деньгами Зеленскому лучше обращаться не к европейцам, а к Миндичу — там он найдет полбюджета Украины, — уверен политик.

Он напомнил, что недавно экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала Такеру Карлсону разоблачительное интервью касательно украинского лидера. Однако по имиджу президента, уверен бывший нардеп, бьет и скандал с экс-главой его офиса Андреем Ермаком.

Понятно, что эти скандалы негативно повлияют на выделение Киеву кредитов ЕС, — резюмировал Олейник.

Ранее на YouTube-канале тележурналиста Такера Карлсона вышло полуторачасовое интервью с Мендель. В беседе с американцем она назвала главу Украины «главным препятствием» для урегулирования конфликта с Россией.