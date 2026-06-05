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05 июня 2026 в 22:34

При атаке на турецкое судно погиб человек

Haberler: турецкое судно затонуло в Черном море, один рыбак погиб

Фото: Leonid Dubeykovskyi/Russian Look/Global Look Press
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В Черном море у побережья Крымского полуострова произошло нападение на турецкое рыболовное судно DURU 67, пишет издание Haberler. В результате один человек погиб, а четверо получили ранения.

Как уточнило Командование береговой охраны Турции, атака привела к затоплению судна. Нападение произошло в Черном море западнее Крыма, недалеко от Севастополя. Кем была совершена атака, пока неизвестно.

Соседнее судно BURAK KAYA незамедлительно эвакуировало пятерых раненых рыбаков с тонущего судна и направилось в сторону Инэболу. В ходе этого перехода один из тяжелораненых моряков скончался.

Ранее стало известно, что пять азербайджанцев погибли при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна суда были атакованы дронами в ночь на 5 июня.

Позже выяснилось, что состояние моряков, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на судно в Азовском море, остается стабильным. В настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении в Ейской городской больнице.

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Черное море
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